Фетисов о возвращении Валиевой: «Все зависит от того, есть ли у нее желание. Это будет сложно после такого перерыва»
Фетисов оценил перспективы возвращения Валиевой.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о возвращении Камилы Валиевой после дисквалификации за допинг.
«Все зависит от того, есть ли у Камилы Валиевой желание вернуться на прежний уровень. А это будет сложно после такого длительного перерыва. Но Камила – девушка с характером, и я желаю ей только успехов и побед.
Главное, чтобы ее физическая форма была на уровне. У нас же были примеры того, как ребята возвращались. Я желаю Камиле только успехов и удачи», – рассказал Фетисов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости