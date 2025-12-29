Фетисов о возвращении Валиевой: «Все зависит от того, есть ли у нее желание. Это будет сложно после такого перерыва»

Фетисов оценил перспективы возвращения Валиевой.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о возвращении Камилы Валиевой после дисквалификации за допинг.

«Все зависит от того, есть ли у Камилы Валиевой желание вернуться на прежний уровень. А это будет сложно после такого длительного перерыва. Но Камила – девушка с характером, и я желаю ей только успехов и побед.



Главное, чтобы ее физическая форма была на уровне. У нас же были примеры того, как ребята возвращались. Я желаю Камиле только успехов и удачи», – рассказал Фетисов.