Леонтьева о травме руки: «Пальцы по‑прежнему до конца не сгибаются, разрабатываю их»

Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, рассказала о состоянии руки после травмы.

«Я сняла повязку, пальцы по‑прежнему до конца не сгибаются, разрабатываю их.

С чемпионата России практически ничего не поменялось, стало немного получше, есть возможность кататься без повязки, отек еще есть», – сказала Леонтьева.