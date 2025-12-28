91

Елена Костылева: «С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка»

Фигуристка Костылева: с сегодняшнего дня я уже живу с родителями.

14-летняя фигуристка Елена Костылева сообщила, что вновь живет с родителями. 

Ранее Костылева прекратила тренировки у Евгения Плющенко и приступила к работе с Софьей Федченко. Некоторое время она жила дома у нового тренера. 

«С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка.

С тренером я жила, пока родители переезжали, чтобы мне было удобно тренироваться и чтобы они спокойно переехали», – сказала Костылева. 

Источник: телеграм Елены Костылевой
