Елена Костылева: «С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка»
14-летняя фигуристка Елена Костылева сообщила, что вновь живет с родителями.
Ранее Костылева прекратила тренировки у Евгения Плющенко и приступила к работе с Софьей Федченко. Некоторое время она жила дома у нового тренера.
«С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка.
С тренером я жила, пока родители переезжали, чтобы мне было удобно тренироваться и чтобы они спокойно переехали», – сказала Костылева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Костылевой
