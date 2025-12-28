Анна Щербакова: «Новый год – мой любимый праздник, так было с детства и остается по сей день. В этом году удастся отпраздновать с семьей»

Анна Щербакова: в этом году планирую отпраздновать Новый год с семьей.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, как отпразднует Новый год, а также поделилась пожеланиями.

– Осталось всего несколько дней до Нового года. Как планируете встретить этот праздник?

– Новый год – мой любимый праздник, так было с самого детства и остается по сей день. Традиционно мы его встречаем в кругу семьи, причем стараемся собираться заранее, не только в саму новогоднюю ночь, чтобы побольше времени провести всем вместе.

Пару раз я пропускала праздник из-за выступления в ледовых шоу, когда они были не в Москве, но в этом году мне удастся поддержать нашу традицию. Выступления предстоят в столице, и у меня даже будет один-два выходных дня, чтобы побыть с семьей. И это для меня очень ценно.

– Ощущения от приближения Нового года как-то поменялись сейчас по сравнению с годами карьеры?

– Раньше у меня была плотная ассоциация Нового года с чемпионатом России, потому что он всегда проходил именно в преддверии праздника. И это всегда было дополнительной мотивацией к тому, чтобы хорошо выступить и войти в новый период с чистой душой, с ощущением, что ты прекрасно закончил год и можешь двигаться дальше.

Наверное, поэтому, чемпионат России был одним из моих любимых, самых удачных стартов. А после успешного выступления можно уже было спокойно отметить праздник, дать себе возможность немного расслабиться и передохнуть несколько дней.

– Какие планы на грядущий год?

– Много интересного запланировано, но я не люблю загадывать вперед. Никогда этого не делаю. Ставлю себе ближайшие цели и стараюсь их выполнять. Но, мне кажется, в Новый год немножко можно помечтать. Я, конечно, свои желания тоже загадаю.

– Что бы хотели пожелать нашим читателям в праздник?

– Я желаю всем в эту волшебную новогоднюю ночь не бояться мечтать, загадывать свои самые заветные желания, ставить перед собой, возможно, самые сумасшедшие и невыполнимые цели. И в течение года обязательно шаг за шагом делать все, чтобы эти цели и мечты осуществились, потому что все в наших руках.

И если чего-то очень сильно желать и делать, прикладывать все свои усилия, то это обязательно получится. Поэтому желаю смело мечтать и воплощать свои мечты в жизнь! – сказала Щербакова.