Анна Щербакова: «Думаю, в этом году Олимпиаду я комментировать не буду. Но собираюсь поехать в Италию и побывать на соревнованиях»

Щербакова: комментировать Олимпиаду-2026 не буду, но планирую поехать в Италию.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, что ей нравится комментировать соревнования.

– Будучи фигуристкой, предполагали, что настолько глубоко уйдете в комментаторскую деятельность потом?

– Честно скажу, что во время спортивной карьеры я об этом даже не задумывалась. Да и когда начинала работать ведущей на телевизионных проектах, тоже. Были мысли о том, что интересно себя попробовать в этой роли, но не более того.

И только когда я в первый раз оказалась на комментаторской позиции, поняла, что это вообще отдельный мир. И мне очень нравится в нем находиться, очень нравится в нем развиваться, двигаться дальше, становиться лучше. Эта профессия мне действительно очень близка.

Я очень стараюсь совершенствоваться, понимаю, что много еще над чем нужно работать. Но, мне кажется, самое главное, что мне это искренне интересно и есть этот огонек внутри, который заставляет двигаться вперед и работать над собой.

– Впереди Олимпийские игры в Милане, сможем ли мы услышать ваш комментарий на этом турнире?

– Безусловно, мне было бы интересно там поработать. Но ввиду некоторых обстоятельств, думаю, в этом году на Олимпийских играх я комментировать не буду. Но я собираюсь поехать в Италию с семьей и побывать на соревнованиях в качестве зрителя. Думаю, это будет очень интересно.

У меня уже был такой опыт: в 2014 году я ездила на Игры в Сочи. И теперь хочется вспомнить, каково это – смотреть на соревнования с трибуны. Хочется прочувствовать эту атмосферу с другой стороны, получить другие эмоции, – сказала Щербакова.