Татьяна Тарасова: «Спортсмен 2025 года – Петр Гуменник. Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян лучшими спортсменами 2025 года.
«Спортсмен 2025 года – Петр Гуменник. В нашей стране сейчас очень сильное мужское одиночное катание, а он был лучшим среди всех! У него впереди большое будущее, он настоящий победитель.
Петя много работает, у него есть необходимое для большого спортсмена терпение. Важно, что он еще и красивый парень и очень культурно образованный человек. На него просто приятно смотреть.
Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян. В этом году она очень изменилась, серьезно прибавила. Может быть, на чемпионате России тройной аксель ей не покорился, но это совсем не испортило впечатление.
У Аделии прекрасные программы, которые она отлично понимает. Технические способности у нее тоже на высочайшем уровне», – отметила Тарасова.
