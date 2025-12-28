6

Татьяна Тарасова: «Спортсмен 2025 года – Петр Гуменник. Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян»

Татьяна Тарасова: Гуменник и Петросян – лучшие спортсмены 2025 года.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян лучшими спортсменами 2025 года.

«Спортсмен 2025 года – Петр Гуменник. В нашей стране сейчас очень сильное мужское одиночное катание, а он был лучшим среди всех! У него впереди большое будущее, он настоящий победитель.

Петя много работает, у него есть необходимое для большого спортсмена терпение. Важно, что он еще и красивый парень и очень культурно образованный человек. На него просто приятно смотреть.

Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян. В этом году она очень изменилась, серьезно прибавила. Может быть, на чемпионате России тройной аксель ей не покорился, но это совсем не испортило впечатление.

У Аделии прекрасные программы, которые она отлично понимает. Технические способности у нее тоже на высочайшем уровне», – отметила Тарасова.

Петр Гуменник – фигурист здорового человека

В катании Петросян обесценили все, кроме ультра-си. Это ведет к поражению на Олимпиаде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoПетр Гуменник
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о Петросян и Гуменнике на ЧР: «Судьи везде поддерживают лидеров. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости, что у русских низкие оценки»
вчера, 09:29
Евгения Медведева: «Петросян с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Либо катаешь с четверными, либо не рассчитываешь на медали»
25 декабря, 13:05
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: фристайлистки Прусакова и Таталина, пятеро горнолыжников, список обновляется
25 декабря, 11:55
Главные новости
Анна Щербакова: «Новый год – мой любимый праздник, так было с детства и остается по сей день. В этом году удастся отпраздновать с семьей»
6 минут назад
Анна Щербакова: «Думаю, в этом году Олимпиаду я комментировать не буду. Но собираюсь поехать в Италию и побывать на соревнованиях»
18 минут назад
РУСАДА не имеет замечаний к тому, как Валиева отбывала дисквалификацию
сегодня, 07:31
Ирина Роднина: «Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то оправдалось, что-то – не очень. Считаю, пока работа еще не закончена»
сегодня, 07:02
Дмитрий Козловский: «Для нас было очень важно наконец-то победить на чемпионате России именно с новой командой»
сегодня, 06:58
Татьяна Тарасова: «Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России. Надеюсь, что наших спортсменов освободят из заточения»
вчера, 20:42
Двоеглазова о роли Буратино в шоу: «На репетиции Тутберидзе сказала, что не надо носа. Я же исполняю сложные элементы, с носом это тяжело»
вчера, 15:45
Москвина об участии в шоу Авербуха «Буратино»: «Были магнитные бури, произошло какое-то замутнение, я согласилась. Не жалею»
вчера, 14:53
Авербух о шоу с участием Двоеглазовой: «Алиса знает, что она – Буратино. Она купается в этой роли, участвует почти в каждой сцене»
вчера, 14:07
Жулин о возвращении Валиевой: «Очевидно, что Камиле нужна мотивация. Внутренних соревнований для этого может не хватить»
вчера, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13