3

РУСАДА не имеет замечаний к тому, как Валиева отбывала дисквалификацию

РУСАДА не имеет замечаний к тому, как Камила Валиева отбывала дисквалификацию.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию, сообщила генеральный директор агентства Вероника Логинова.

Фигуристка была дисквалифицирована на 4 года за триметазидин. Отстранение Валиевой завершилось 25 декабря.

«Замечаний нет, на протяжении всего срока спортсменка находилась в диалоге с нами, задавала вопросы, уточняла статус участия в мероприятиях, максимально корректно выполняла все требования дисквалификации. Это громкое дело стало уроком – и для нее, и для всего спортивного сообщества.

И мы видим, что федерация фигурного катания начала работать с родителями, юными спортсменами – и это уже важный сдвиг. Возвращение в спорт для нее пройдет в автоматическом порядке, никаких дополнительных процедур для этого не требуется», – отметила Логинова.

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
logoРУСАДА
женское катание
Вероника Логинова
logoдопинг
ТАСС
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Вероника Логинова: «Общение Валиевой с РУСАДА – это пример для других спортсменов. Камила консультировалась с нами по многим вопросам»
8 ноября, 09:23
Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»
6 ноября, 16:54
Александр Жулин: «Нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Валиевой в частности»
30 октября, 14:45
Главные новости
Ирина Роднина: «Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то оправдалось, что-то – не очень. Считаю, пока работа еще не закончена»
сегодня, 07:02
Дмитрий Козловский: «Для нас было очень важно наконец-то победить на чемпионате России именно с новой командой»
сегодня, 06:58
Татьяна Тарасова: «Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России. Надеюсь, что наших спортсменов освободят из заточения»
вчера, 20:42
Двоеглазова о роли Буратино в шоу: «На репетиции Тутберидзе сказала, что не надо носа. Я же исполняю сложные элементы, с носом это тяжело»
вчера, 15:45
Москвина об участии в шоу Авербуха «Буратино»: «Были магнитные бури, произошло какое-то замутнение, я согласилась. Не жалею»
вчера, 14:53
Авербух о шоу с участием Двоеглазовой: «Алиса знает, что она – Буратино. Она купается в этой роли, участвует почти в каждой сцене»
вчера, 14:07
Жулин о возвращении Валиевой: «Очевидно, что Камиле нужна мотивация. Внутренних соревнований для этого может не хватить»
вчера, 13:25
Ирина Роднина: «Меня никогда не интересовало американское гражданство. Я и без него достаточно попутешествовала по миру»
вчера, 13:13
Загитова выложила кадры фотосессии: «Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!»
вчера, 10:09Фото
Жулин о Петросян и Гуменнике на ЧР: «Судьи везде поддерживают лидеров. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости, что у русских низкие оценки»
вчера, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13