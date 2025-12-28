РУСАДА не имеет замечаний к тому, как Валиева отбывала дисквалификацию
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию, сообщила генеральный директор агентства Вероника Логинова.
Фигуристка была дисквалифицирована на 4 года за триметазидин. Отстранение Валиевой завершилось 25 декабря.
«Замечаний нет, на протяжении всего срока спортсменка находилась в диалоге с нами, задавала вопросы, уточняла статус участия в мероприятиях, максимально корректно выполняла все требования дисквалификации. Это громкое дело стало уроком – и для нее, и для всего спортивного сообщества.
И мы видим, что федерация фигурного катания начала работать с родителями, юными спортсменами – и это уже важный сдвиг. Возвращение в спорт для нее пройдет в автоматическом порядке, никаких дополнительных процедур для этого не требуется», – отметила Логинова.