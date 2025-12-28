Ирина Роднина: «Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то оправдалось, что-то – не очень. Считаю, пока работа еще не закончена»

Роднина считает, что ее работа в политике пока не закончена.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о своей работе в политике.

Роднина с декабря 2007 года является депутатом Госдумы РФ.

«Планирую ли я идти на еще один созыв в Госдуме? Поживем – увидим. У меня сейчас достаточно интересов в жизни. Делиться какими-то подробностями не хочу.

Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то из этого оправдалось, что-то – не очень. Считаю, пока работа еще не закончена.

Политика – не спортивные соревнования, где ты поднялся на пьедестал и все видят твое достижение. В этой сфере работа может быть ценной, но не настолько заметной. Лично для меня важно то, что я смогла осуществить за эти годы», – сказала 76-летняя Роднина.