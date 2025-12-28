48

Дмитрий Козловский: «Для нас было очень важно наконец-то победить на чемпионате России именно с новой командой»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью Okko оценили свою победу на чемпионате России в парном катании.

Турнир завершился 20 декабря в Санкт-Петербурге. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

– Сейчас, когда эмоции улеглись, озвучьте главные выводы и итоги чемпионата России для вас.

Козловский: Мы трехкратные чемпионы России, это самое важное. Для нас было очень важно наконец-то победить на национальном первенстве именно с новой командой. Нам на это потребовалось много времени, аж целых три года. Мы говорили об этом ранее: сам дополнительный титул чемпионов России как таковой нам ничего нового уже не принесет. Мы уже выигрывали чемпионаты России, у нас этот титул в копилке уже есть. Нам было важно сейчас вернуться вот в эту обойму чемпионов, именно сейчас получить этот титул и доказать самим себе: все, что мы делали, это было правильным.

Бойкова: Я соглашусь с Димой, что главный итог – то, что мы стали все-таки чемпионами России, что элемент, на который мы шли – четверной выброс – он сыграл наконец-то в пользу спортсменов, а не как было во многих предыдущих случаях. И я говорю не про нас, а в принципе про историю парного катания.

– После проката произвольной программы было ощущение, что, возможно, шансы на золото упущены?

Козловский: Нет, такого ощущения не было. Надо понимать, что мы к этому турниру были очень хорошо готовы. И прокат у нас... да, были допущены определенные ошибки, в том числе и грубые ошибки, но надо понимать, что это лед. И пока не выставлены баллы, пока не закончился прокат соперников, еще ничего не решено.

По ходу сезона мы понимали, что у нас есть определенные сложности, которые мы испытываем. И также мы понимали, что подобные сложности немного другого характера есть и у наших соперников. Поэтому мы прекрасно понимали, что мы можем сделать, а что мы сделать не можем.

И на самом деле те элементы, которые мы выполнили по ходу произвольной программы, давали нам определенный запас в том числе и по баллам. И когда наши соперники допустили грубую ошибку, Саша не даст соврать, я сказал ей, что это будут сотые [балла], мы будем близко. Потому что я понимал, что они потеряли очень много баллов на очень дорогом элементе, в то время как мы на очень дорогих элементах уходили вперед относительно наших соперников.

– Саша, у тебя есть какое-то внутреннее объяснение, почему случаются ошибки в программах? Потому что на тренировках все в порядке.

Бойкова: Ну, наверное, самое главное объяснение – что на соревнованиях я начинаю зачем-то думать очень много. Обо всем, о чем не надо. Появляются какие-то сомнения, а когда появляются сомнения, конечно, элементы сразу же летят в тартарары. Но я рада, что у меня все равно получается показать какой-то прогресс в этом плане. Я становлюсь лучше в сравнении, например, с прошлым сезоном. Но, конечно, еще большая работа предстоит.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
