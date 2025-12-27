Татьяна Тарасова: «Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России. Надеюсь, что наших спортсменов освободят из заточения»

Тарасова: этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала самое запоминающееся событие года в фигурном катании.

«Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России, который прошел в Санкт-Петербурге. У нас много действующих спортсменов. Надеюсь, что нас освободят из заточения, где мы находимся одни – и все наши спортсмены будут выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

Этот чемпионат России получился, есть глубокое понимание. У всех хорошие условия, между руководством и тренерами есть взаимопонимание. Вижу очень правильное и настоящее движение, которое помогает работать», – сказала Тарасова.

«У нас уже сложившаяся сборная команда. Она – настоящая, в ней собраны мастера своего дела. Они способны побеждать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Поэтому нам недостаточно только двух человек, которых пригласили на Олимпиаду. Приглашать можно в гости, а на соревнования едут по правилам, которым следуют все. Не понимаю, почему нас приглашают, почему мы не ездим. Пригласили только двоих человек, которых выбрали сами – да, это два наших ведущих спортсмена. Однако, по правилам ISU мы завоевали право участвовать на Олимпиаде большой командой. Но ISU сам же нарушает свои правила.

Меня поразило отсутствие правил, по которым формируется участие на международных соревнованиях. Оказывается, нас должны приглашать... А мы думали, что право участия надо завоевать. И завоевали право ехать полной большой командой! Когда у нас команда, мы всегда чувствуем себя увереннее, хотя каждый и работает для себя – медаль одна», – отметила тренер.

Также она обратилась с новогодними пожеланиями к спортсменам и болельщикам.

«Спортсменам желаю всегда стремиться показать свой максимум и в работе, и на соревнованиях. Выучить один, но суперэлемент – очень сложно. Наша работа связана с тяжелыми травмами. Желаю, чтобы каждый спортсмен, выходящий в следующем году на чемпионат России, показал нам что-то новое. Выложился на тренировках максимально, а после перенес это в соревнования.

Болельщикам я желаю восхищаться так же, как это было на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Чтобы душа болельщиков была вместе со спортсменами», – добавила Тарасова.