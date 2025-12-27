  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России. Надеюсь, что наших спортсменов освободят из заточения»
15

Татьяна Тарасова: «Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России. Надеюсь, что наших спортсменов освободят из заточения»

Тарасова: этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала самое запоминающееся событие года в фигурном катании.

«Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России, который прошел в Санкт-Петербурге. У нас много действующих спортсменов. Надеюсь, что нас освободят из заточения, где мы находимся одни – и все наши спортсмены будут выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

Этот чемпионат России получился, есть глубокое понимание. У всех хорошие условия, между руководством и тренерами есть взаимопонимание. Вижу очень правильное и настоящее движение, которое помогает работать», – сказала Тарасова.

«У нас уже сложившаяся сборная команда. Она – настоящая, в ней собраны мастера своего дела. Они способны побеждать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Поэтому нам недостаточно только двух человек, которых пригласили на Олимпиаду. Приглашать можно в гости, а на соревнования едут по правилам, которым следуют все. Не понимаю, почему нас приглашают, почему мы не ездим. Пригласили только двоих человек, которых выбрали сами – да, это два наших ведущих спортсмена. Однако, по правилам ISU мы завоевали право участвовать на Олимпиаде большой командой. Но ISU сам же нарушает свои правила.

Меня поразило отсутствие правил, по которым формируется участие на международных соревнованиях. Оказывается, нас должны приглашать... А мы думали, что право участия надо завоевать. И завоевали право ехать полной большой командой! Когда у нас команда, мы всегда чувствуем себя увереннее, хотя каждый и работает для себя – медаль одна», – отметила тренер.

Также она обратилась с новогодними пожеланиями к спортсменам и болельщикам.

«Спортсменам желаю всегда стремиться показать свой максимум и в работе, и на соревнованиях. Выучить один, но суперэлемент – очень сложно. Наша работа связана с тяжелыми травмами. Желаю, чтобы каждый спортсмен, выходящий в следующем году на чемпионат России, показал нам что-то новое. Выложился на тренировках максимально, а после перенес это в соревнования.

Болельщикам я желаю восхищаться так же, как это было на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Чтобы душа болельщиков была вместе со спортсменами», – добавила Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoчемпионат России
logoОлимпиада-2026
logoТатьяна Тарасова
logoISU
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о словах Плющенко про судейство: «Не согласна с его мнением. Женя сейчас у нас тренер, и пусть занимается тренерскими делами»
25 декабря, 14:17
Тарасова об ISU: «Они забрали профессию у наших фигуристов. Они не имели на это права. Им пора одуматься!»
24 декабря, 20:28
ФФККР обсуждает с ISU возможность аккредитации на Олимпиаду одного из постоянных тренеров Петросян
24 декабря, 15:19
Главные новости
РУСАДА не имеет замечаний к тому, как Валиева отбывала дисквалификацию
сегодня, 07:31
Ирина Роднина: «Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то оправдалось, что-то – не очень. Считаю, пока работа еще не закончена»
сегодня, 07:02
Дмитрий Козловский: «Для нас было очень важно наконец-то победить на чемпионате России именно с новой командой»
сегодня, 06:58
Двоеглазова о роли Буратино в шоу: «На репетиции Тутберидзе сказала, что не надо носа. Я же исполняю сложные элементы, с носом это тяжело»
вчера, 15:45
Москвина об участии в шоу Авербуха «Буратино»: «Были магнитные бури, произошло какое-то замутнение, я согласилась. Не жалею»
вчера, 14:53
Авербух о шоу с участием Двоеглазовой: «Алиса знает, что она – Буратино. Она купается в этой роли, участвует почти в каждой сцене»
вчера, 14:07
Жулин о возвращении Валиевой: «Очевидно, что Камиле нужна мотивация. Внутренних соревнований для этого может не хватить»
вчера, 13:25
Ирина Роднина: «Меня никогда не интересовало американское гражданство. Я и без него достаточно попутешествовала по миру»
вчера, 13:13
Загитова выложила кадры фотосессии: «Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!»
вчера, 10:09Фото
Жулин о Петросян и Гуменнике на ЧР: «Судьи везде поддерживают лидеров. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости, что у русских низкие оценки»
вчера, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13