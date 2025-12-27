Двоеглазова о роли Буратино в шоу: «На репетиции Тутберидзе сказала, что не надо носа. Я же исполняю сложные элементы, с носом это тяжело»

Двоеглазова о роли Буратино в шоу: Тутберидзе сказала, что не надо носа.

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова рассказала, как чувствует себя в роли Буратино.

Шоу Ильи Авербуха «Буратино» проходит с 27 декабря по 7 января во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

«До этого я не знала в принципе, что может быть нос. На репетиции Этери Георгиевна [Тутберидзе ] сказала, что не надо носа. В итоге решили, что он будет просто такой – имитированный. Я же исполняю сложные элементы, с носом это очень тяжело.

Мне кажется, за несколько дней у меня уже получилось вжиться в роль, я чувствую себя уже таким пацаном, можно сказать. Мне помогали очень много постановщиков, и в целом команда очень большая – занимаемся и мелочами, и какими-то крупными вещами. Для меня интересный опыт. На самом деле роль тяжелая, но сейчас просто катаю шоу в удовольствие. Я со стороны даже на себя посмотрела на видео, мне кажется неплохо получается.

Конечно, усталость [после чемпионата России] чувствуется, но когда ты любишь, что делаешь, то это очень классно, и уже все остальные какие-то отрицательные эмоции уходят на второй план», – сказала Двоеглазова.