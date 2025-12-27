Москвина об участии в шоу Авербуха «Буратино»: «Были магнитные бури, произошло какое-то замутнение, я согласилась. Не жалею»

Москвина об участии в шоу Авербуха: произошло какое-то замутнение, я согласилась.

Заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась об участии в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Буратино».

Шоу проходит с 27 декабря по 7 января во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Москвина исполняет роль черепахи Тортиллы.

«Были магнитные бури, произошло какое-то замутнение что ли, я согласилась. Не жалею.

Каково выступать на шоу вместе с фигуристами разных поколений? В этом шоу катаются все молодые, включая меня (улыбается)», – сказала Москвина.

«Я не первый раз в своей жизни выступаю в таком шоу. Знаете, что я подумала? Во многих других сферах деятельности люди в определенном возрасте и с определенной жизненной мудростью и опытом выступают публично и передают свои знания, опыт, экстаз, свои эмоции тем, кто их слушает. Благодаря средствам массовой информации вы можете перенести мой опыт, эмоции.

Сейчас желание с вами общаться и с публикой. Я решила, что чем черт не шутит, еще сил много, желания и какая-то новая сфера деятельности, которая связана и с молодежью, и с желанием показать, что всем доступны, если у вас хорошее здоровье, к этому надо стремиться, такие мероприятия, которые вселяют дух бодрости, свежести, раздумья.

Я думаю, что мне дали эту роль не потому, что я медлительная черепаха, а наоборот, я люблю везде бегать, прыгать и быть активной. Мне кажется, что мне дали эту роль, потому что считают, что черепаха Тортилла мудрая, опытная. Еще добавлю к своим качествам скорость», – цитирует Москвину Sport24 .