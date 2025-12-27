Авербух о шоу с участием Двоеглазовой: «Алиса знает, что она – Буратино. Она купается в этой роли, участвует почти в каждой сцене»

Илья Авербух: Двоеглазова «купается» в роли Буратино в шоу.

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об участии фигуристки Алисы Двоеглазовой в новогоднем ледовом шоу «Буратино».

Ранее Двоеглазова выразила надежду, что сыграет роль Мальвины: «Кто сказал, что я буду Буратино? Я буду Мальвиной, готовлюсь к парику вообще-то. А Буратино я играть, надеюсь, не буду».

Шоу проходит в Москве с 27 декабря по 7 января.

«Безусловно, Алиса знает, что она – Буратино. Конечно, мы договорились об участии еще за несколько месяцев до чемпионата России. Тогда не было и речи о репетициях, возможно, возникло недопонимание.

Алиса купается в этой роли, я не пытался ей сделать какую-то мужскую хореографию. Специально отказался от длинного носа. Уговаривать не пришлось, нагрузка огромная, Алиса участвует почти в каждой сцене», – сказал Авербух.