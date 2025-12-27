Жулин о возвращении Валиевой: «Очевидно, что Камиле нужна мотивация. Внутренних соревнований для этого может не хватить»

Жулин: Валиева сможет набрать прекрасную форму, но ей нужна мотивация.

Заслуженный тренер России Александр Жулин отметил, что Камиле Валиевой нужна мотивация для продолжения спортивной карьеры.

25 декабря завершилась дисквалификация фигуристки за триметазидин.

«Уверен, Валиева сможет снова набрать прекрасную форму. Все, чего она добилась, возможно восстановить. Важно, как серьезно она будет относиться к своему возвращению.

Очевидно, что Валиевой нужна мотивация, а только внутренних соревнований для этого может не хватить. Если она будет, Камила постарается вернуть и тройной аксель, и четверные прыжки.

Нужно дождаться каких-то подвижек в вопросе нашего возвращения, а затем смотреть в сторону международных соревнований. Не сомневаюсь, что она может добиться успехов и на соревнованиях за пределами России. По уровню катания равных ей фигуристок сейчас нет. Растяжка и скольжение у Камилы просто потрясающие», – сказал Жулин.

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?