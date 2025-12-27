10

Ирина Роднина: «Меня никогда не интересовало американское гражданство. Я и без него достаточно попутешествовала по миру»

Ирина Роднина: меня никогда не интересовало американское гражданство.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что никогда не стремилась получить паспорт США.

«Получение американского паспорта? В этой ситуации ведь не все так просто. Никто не приходит и не предлагает его получить. Надо оформлять документы, понимать, что ты подходишь для этого.

Важно отдавать себе отчет, нужно ли тебе это или нет. Меня американское гражданство никогда не интересовало. Да, можно въехать почти в любую страну мира, но я за годы спортивной и тренерской карьеры и без него достаточно попутешествовала.

Конечно, для кого-то отказ в визе – большая проблема, но я не стремлюсь объездить весь земной шар. В свое время у меня была только грин-карта, потому что жила и работала в США. В целом это все ее преимущества.

Я всегда была гражданином своей страны – России. Многие не понимают, каково это – представлять родину на таком уровне», – сказала Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
