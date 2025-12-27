  • Спортс
Загитова выложила кадры фотосессии: «Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!»

Загитова объявила конкурс на самый плохой комментарий.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила в своем телеграм-канале конкурс на самый плохой комментарий. 

Фигуристка опубликовала кадры из недавней фотосессии

«Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!» – написала Загитова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
