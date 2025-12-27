Загитова выложила кадры фотосессии: «Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!»
Загитова объявила конкурс на самый плохой комментарий.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила в своем телеграм-канале конкурс на самый плохой комментарий.
Фигуристка опубликовала кадры из недавней фотосессии.
«Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!» – написала Загитова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
