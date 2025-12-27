  • Спортс
  • Жулин о Петросян и Гуменнике на ЧР: «Судьи везде поддерживают лидеров. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости, что у русских низкие оценки»
38

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Евгений Плющенко прав в оценке судейства на чемпионате России по фигурному катанию.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Плющенко заявил, что оценки Аделии Петросян и Петру Гуменнику «нужно было ставить как-то приземленнее, чтобы не было неприятных сюрпризов на Олимпиаде».

«Думаю, в этом вопросе Женя действительно прав. Петру и Аделии и правда выдали некий карт-бланш. Нужно не забывать, что скоро они будут кататься на Олимпиаде, так что это может быть правильным решением. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости о том, что у русских низкие оценки.

Сейчас вижу подобную тенденцию и в Америке, и в Канаде, и в других странах. Судьи везде поддерживают лидеров с большим воодушевлением. Фигурное катание – достаточно субъективный вид. Одновременно не считаю правильным критиковать судей за это. Они просто делают свою работу», – сказал Жулин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
женское катание
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
