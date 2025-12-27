Хуснутдинова о чемпионате России: «Есть разочарование в короткой программе из-за того, что не смогла сделать чистый тройной аксель»

  • Спортс
Дина Хуснутдинова: на чемпионате России думала не о медали, а о чистых прокатах.

Фигуристка Дина Хуснутдинова оценила свое выступление на чемпионате России, где она стала 6-й. 

– Если бы в августе на открытых прокатах тебе сказали, что ты будешь бороться за медали чемпионата России, ты бы поверила?

– Наверное, скорее всего, нет. У меня, конечно, были какие-то мечты, надежды, но такого, чтобы я могла бороться за медаль – такого не было. Очень рада, что смогла осуществить свою маленькую мечту, вообще оказаться на чемпионате России, для меня это очень ценный опыт. Надеюсь, что с каждым годом буду только улучшать свои результаты.

– Ты попала в топ-6 и вошла в сборную. Как думаешь, что сыграло ключевую роль в твоем успехе?

– Наверное, правильная подготовка, настрой тренеров и весь тренировочный процесс. Очень благодарна тренерам за то, что взяли меня к себе в группу и за такой короткий срок мы достигли такого результата.

– Как ты сама оцениваешь результат? Для тебя это успех или, может, есть какое-то разочарование, что не получилось взять медаль? Насколько сильно ты думала о медали?

– Я, наверное, вообще не думала о медали, думала только о двух хороших прокатах. Есть некое разочарование в короткой программе из-за того, что я не смогла сделать чистый тройной аксель. Наверное, от чемпионата России больше положительных эмоций, чем негативных.

– Как оценили прокат тренеры? На что обратили внимание?

– В короткой программе у меня не самым удачным вышел тройной аксель – сказали, что я подзажалась. По поводу произвольной программы обсудили, что нужно набирать больше скорости, больше работать над дорожками, презентацией программ.

У нас сейчас будет достаточно хороший перерыв, чтобы это доработать и на следующие соревнования выходить более раскатанными, с уверенными катанием и программами, – сказала Хуснудтинова в интервью Okko.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
