Дарья Садкова: «После Гран-при в Омске подвернула ногу и пять дней не каталась. Конечно, это сказалось на моей подготовке, на форме»

Садкова: после этапа Гран-при в Омске подвернула ногу, это сказалось на форме.

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, что получила травму после этапа Гран-при России в Омске, и это сказалось на ее подготовке к чемпионату страны.

Садкова заняла на чемпионате России 14-е место.

– Чемпионат России для тебя сложился совсем не так, как ты планировала. Сейчас уже эмоции поутихли. Можешь сказать, что ты успокоилась?

– Да, я уже прожила и пережила все эмоции негативные. И сейчас у меня совершенно нет никакого эмоционального груза.

– Расскажи про вечер и ночь после произвольной. Кто помогал справиться с ситуацией?

– Сначала, после того, как я прокатала программу, со мной рядом были мои тренеры. Потом подходили люди, которые непосредственно связаны с миром фигурного катания, мои коллеги, спортсмены. Поддержали Ксюша Гущина , Ксюша Синицына, люди, на которых я равняюсь в течение всей своей спортивной жизни – Алина Загитова , Аня Щербакова .

Также встретила Сашу Бойкову с Димой Козловским, поздравила их с победой. Очень сильно за них рада. И в целом поддерживало очень много людей. Потом я приехала в отель и провела вечер вместе с друзьями. После того, как мы уже разошлись, я пришла к себе в номер и там еще выплеснула все эмоции. Так что в первые два дня получилось все прожить целиком и полностью.

Когда мы уже прилетели в Москву в воскресенье, я чувствовала, что на душе что-то лежит, какой-то камень. И мне хотелось просто вслух сказать те слова, которые у меня не получилось сказать другим людям. Важно было сказать, что я думала. Просто открыла камеру и себе на телефон записала 12 минут видео. И после этого как рукой сняло.

Очень интересный способ проработки какой-то открылся для меня. Даже не ожидала, что мне это так поможет. Нашла способ, как отпустить какую-то ситуацию, теперь можно не переживать, что кому-то там нельзя выговориться.

– С тренерами уже проанализировали ситуацию? Что пошло не так, в чем причина возможная?

– Проанализировали, что все идет из тренировочного процесса. У меня на протяжении всей жизни было так, что мои соревнования и тот результат, который я на них получила – это результат моих тренировок. Как я тренируюсь, так я и выступаю на соревнованиях зачастую, получается среднее арифметическое. Надо просто сделать выводы и поменяться в некоторых моментах тренировочного процесса.

Я после Омска еще ногу подвернула и пять дней не каталась, потом еще, конечно, нужно было постепенно входить, не спеша, но при этом побыстрее, потому что на носу был чемпионат России. Конечно, это сказалось на моей подготовке, на моей форме. Возможно, в этом тоже есть причина. Но в целом я была нормально физически подготовлена. <...>

Сейчас никаких дополнительных обследований не требуется. Просто делаю все для того, чтобы не провоцировать дальнейшее развитие травмы. Постоянно мотаю ее бинтами либо в повседневной жизни хожу в специальном ортезе, делаю физиопроцедуры, мажу мазями, когда необходимо. Надеюсь, что все будет хорошо, ничего не усугубит ситуацию, – сказала Садкова в интервью Okko.

