Алиса Двоеглазова: «Для меня серебро чемпионата России – это не какие-то упущенные возможности, это счастье»

Алиса Двоеглазова: серебро чемпионата России для меня счастье.

Фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что не рассчитывала попасть на пьедестал на чемпионате России.

– Это был твой первый чемпионат России. Чем он изнутри отличается от этапов Гран-при – атмосферой, может быть, нервами?

– Наверное, более новогодней атмосферой уже в преддверии праздника. И в целом все это событие – это как праздник для меня.

– Ты ехала с какими-то конкретными целями? Держала ли в голове медаль?

– Если говорить про чистые прокаты, то я ехала с такими целями. Насчет медалей не думала. Была цель еще попасть, отобраться в сборную России.

– Можешь рассказать, когда вы определились с контентом на произвольную? Потому что в трансляции мы видели, как после падения с первого тулупа ты обменялась какими-то знаками с тренерским штабом.

– С контентом я определилась в самом начале подготовки, после этапа в Омске. Потому что я катала разные контенты – три четверных прыгала, два лутца. Но понимала, что нужно сейчас сфокусироваться на чем-то одном и решила все-таки накатать то, что получалось делать.

Такой инцидент произошел в моменте. Я после падения ехала, смотрела на Этери Георгиевну [Тутберидзе ], ждала какого-то, не знаю, одобрения или знака от нее. Как сейчас помню – я еду, смотрю ей в глаза, она смотрит на меня. Время идет, а ничего не происходит. Я уже немножко ручкой так показала.

Поняла, что нет, не иду во второй четверной. Хотя на Кубке Первого канала в том году взрослом у меня получился первый четверной прыжок в степ-аут, и, заезжая на второй, я посмотрела на Сашу Трусову, на Сергея Викторовича и, может быть, увидела в их глазах одобрение, что можно идти на второй. И у меня получилось.

– Если отвечать честно, серебро для тебя – это про упущенные возможности или в любом случае замечательный результат на дебютном чемпионате России?

– Для меня серебро – ни в коем случае не какие-то упущенные возможности. Для меня это счастье. Это мой дебютный чемпионат России, и, честно, я не ожидала и не рассчитывала, может быть, даже на пьедестал.

У всех, наверное, были какие-то ожидания еще в самом начале сезона, были цели попадать на подиум на этапах Гран-при и попасть в сборную России. И в моменте, на самом чемпионате России, даже после короткой не думала о месте, думала о прокатах. Рада, что получилось завоевать серебро, – сказала фигуристка в интервью Okko.

