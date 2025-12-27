Влад Лисовец о стиле Медведевой на Первом канале: «Это наше советское, что телеведущая в кадре должна сидеть как тетка»

Лисовец о Медведевой: это наше советское, что телеведущая должна сидеть как тетка.

Известный стилист Владислав Лисовец оценил стиль российской фигуристки Евгении Медведевой , которая работает ведущей на Первом канале.

– Ты спросила – я скажу. Первое мое впечатление: невероятно нежное лицо, невероятно нежный молодой взгляд. Ты очень молодая, от тебя прям исходит нежность и молодость. А прическа взрослая.

– Кстати, про волосы как раз очень много комментариев.

– Да. И я сегодня, когда смотрел еще раз интервью, когда выезжал к тебе – не мог понять, ехать мне или нет. Хотя, честно говоря, я никогда еще в своей жизни не подвел никого. Ну, такое, видимо, сегодня было настроение.

Я первое, что увидел: что вот это, это наше советское, что телеведущая в кадре должна сидеть как тетка. Понимаешь? И тогда это типа круто.

Но, слава богу, что я, видимо, не один такой, что тебе так часто уже пишут?

– Мне часто пишут, особенно мои фанаты, почему-то очень любят мои длинные волосы.

– Я объясню. В России, если у тебя нет длинных волос, значит – брошенка, несчастная, неудачница.

– Да. «Женечка, что у тебя случилось?»

– «Что у тебя случилось, тебя бросил кто-то?» У нас люди не понимают, что короткие стрижки – это стиль, контраст. Мужчина с длинными волосами – это всегда «ой, зачем». Ломается картинка: должна быть женщина с длинными волосами, а тут мужчина.

А у девушки наоборот: волосы – это как будто счастье и достаток. Но на самом деле нет. Запомните, что длинные волосы – это очень старомодно, а по-современному сказать – провинциально. С длинными волосами вы никогда не будете выглядеть стильно, – сказал Лисовец в шоу Медведевой «БеС комментариев».