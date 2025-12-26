Медведева о жестокости в спорте: «Ситуации, чтобы меня лупили и били, не было. Было такое: «Медведева!» – и в твою сторону летит чехол»

Медведева о фигурном катании: у нас самое страшное оружие – каучуковый чехол.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о жестких методах преподавания в спорте.

«Мне лет 11-12 было, что-то у меня не получалось. У нас самое страшное оружие – это чехол. Он каучуковый. Его надевают на лезвие, чтобы можно было ходить по кафелю.

И вот этот тяжеленный каучук, если у тебя что-то не получается и тренер делает вот так вот (замахивается чехлом), надо бежать подальше. Потому что неизвестно, что может произойти. Чехол может и в тебя полететь. Он может не попасть. А может и попасть – тут ты никогда не знаешь.

Конкретной ситуации, что меня зажимали в углу, лупили и били – не было. Было такое: «Медведева!» – и в твою сторону летит чехол.

В меня прилетал чехол. Но это не гематомы были.

Знаешь, когда собака писает в углу, самое действенное – взять газету, которая шуршит. Было страшно, но побоев как таковых не было», – сказала Медведева в интервью Карену Адамяну.