  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева о помолвке: «У меня не было самоцели выйти замуж, не грезила. Знала, что захочу тогда, когда встречу человека своего»
53

Медведева о помолвке: «У меня не было самоцели выйти замуж, не грезила. Знала, что захочу тогда, когда встречу человека своего»

Медведева: знала, что захочу замуж тогда, когда встречу своего человека.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как танцор Ильдар Гайнутдинов сделал ей предложение руки и сердца. 

– Как сильно по 10-бальной шкале ты волновался в тот день?

Гайнутдинов: У меня до этого были гастроли. Я все организовывал очень переживательно, на удаленке, я был в другой стране, и все подготовить нужно было на телефоне. Чтобы никто не понял, что происходит, чтобы Женя ничего не заподозрила, подумала, что это просто годовщина. Я больше переживал за организацию. Когда вечер наступил, я успокоился, когда понял, что все в порядке. Это как мини-представление подготовить, перфоманс. Чтобы все работало, не выдавало лишнего. Было волнительно. В сам момент начал очень волноваться, когда дело пошло к десерту. 

Медведева: У меня есть видео – мы поужинали, я решила заснять на память видео: мы говорим, вино, бокальчики, чин-чин. Я только потом заметила, что все это видео Ильдар сидит, кивает и на дверь смотрит. 

– Ты правда не догадывалась, что он планирует сделать тебе предложение?

Медведева: Небольшая история. Я заработалась. Сначала сама Ильдару сказала: «Не забудь, у нас 7 ноября годовщина». Потом сама забыла.

8 ноября я должна была работать в Казани и должна была улетать в 10 вечера 7-го числа. У меня были уже билеты, а Ильдар говорит: «Пойдем. Я все организую, надо сходить». 

Ильдар такой человек, у которого, во-первых, работа всегда на первом месте, а во-вторых, все должно быть комфортно. Если мы идем в ресторан, одежда комфортная. Если идем в кино – удобная. Если неудобная, мы туда не идем. А тут он очень сильно просил перенести самолет. Настаивал, говорил, что купит новый билет на 8-е утром. Я задумалась. 

Билеты поменяли. Он несколько раз сказал: «У нас будет очень красивый ужин. Оденься красиво, лучшее платье, каблуки». Это было забавно. 

Я подумала: если мы в самые элитные рестораны ходили в трениках и кроссовках, то, если нужно надеть лучшее платье, сделать укладку и макияж, наверное, можно и маслом для кутикулы подмазать ноготочки. 

– Многие девушки хотят замуж. Ты хотела?

Медведева: За Ильдара хотела. Вообще не было самоцели, не грезила. Знала, что захочу тогда, когда встречу человека своего. 

«Ты правда не ожидала?» Евгения Медведева выходит замуж

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Макарена»
женское катание
logoЕвгения Медведева
светская хроника
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгения Медведева: «Петросян с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Либо катаешь с четверными, либо не рассчитываешь на медали»
25 декабря, 13:05
Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд
20 декабря, 18:11
«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе
15 декабря, 23:50Фото
Главные новости
Москвина об участии в шоу Авербуха «Буратино»: «Были магнитные бури, произошло какое-то замутнение, я согласилась. Не жалею»
33 минуты назад
Авербух о шоу с участием Двоеглазовой: «Алиса знает, что она – Буратино. Она купается в этой роли, участвует почти в каждой сцене»
сегодня, 14:07
Жулин о возвращении Валиевой: «Очевидно, что Камиле нужна мотивация. Внутренних соревнований для этого может не хватить»
сегодня, 13:25
Ирина Роднина: «Меня никогда не интересовало американское гражданство. Я и без него достаточно попутешествовала по миру»
сегодня, 13:13
Загитова выложила кадры фотосессии: «Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!»
сегодня, 10:09Фото
Жулин о Петросян и Гуменнике на ЧР: «Судьи везде поддерживают лидеров. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости, что у русских низкие оценки»
сегодня, 09:29
Хуснутдинова о чемпионате России: «Есть разочарование в короткой программе из-за того, что не смогла сделать чистый тройной аксель»
сегодня, 08:58
Дарья Садкова: «После Гран-при в Омске подвернула ногу и пять дней не каталась. Конечно, это сказалось на моей подготовке, на форме»
сегодня, 08:25
Алиса Двоеглазова: «Для меня серебро чемпионата России – это не какие-то упущенные возможности, это счастье»
сегодня, 07:55
Влад Лисовец о стиле Медведевой на Первом канале: «Это наше советское, что телеведущая в кадре должна сидеть как тетка»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13