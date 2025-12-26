Медведева о помолвке: «У меня не было самоцели выйти замуж, не грезила. Знала, что захочу тогда, когда встречу человека своего»

Медведева: знала, что захочу замуж тогда, когда встречу своего человека.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как танцор Ильдар Гайнутдинов сделал ей предложение руки и сердца.

– Как сильно по 10-бальной шкале ты волновался в тот день?

Гайнутдинов: У меня до этого были гастроли. Я все организовывал очень переживательно, на удаленке, я был в другой стране, и все подготовить нужно было на телефоне. Чтобы никто не понял, что происходит, чтобы Женя ничего не заподозрила, подумала, что это просто годовщина. Я больше переживал за организацию. Когда вечер наступил, я успокоился, когда понял, что все в порядке. Это как мини-представление подготовить, перфоманс. Чтобы все работало, не выдавало лишнего. Было волнительно. В сам момент начал очень волноваться, когда дело пошло к десерту.

Медведева: У меня есть видео – мы поужинали, я решила заснять на память видео: мы говорим, вино, бокальчики, чин-чин. Я только потом заметила, что все это видео Ильдар сидит, кивает и на дверь смотрит.

– Ты правда не догадывалась, что он планирует сделать тебе предложение?

Медведева: Небольшая история. Я заработалась. Сначала сама Ильдару сказала: «Не забудь, у нас 7 ноября годовщина». Потом сама забыла.

8 ноября я должна была работать в Казани и должна была улетать в 10 вечера 7-го числа. У меня были уже билеты, а Ильдар говорит: «Пойдем. Я все организую, надо сходить».

Ильдар такой человек, у которого, во-первых, работа всегда на первом месте, а во-вторых, все должно быть комфортно. Если мы идем в ресторан, одежда комфортная. Если идем в кино – удобная. Если неудобная, мы туда не идем. А тут он очень сильно просил перенести самолет. Настаивал, говорил, что купит новый билет на 8-е утром. Я задумалась.

Билеты поменяли. Он несколько раз сказал: «У нас будет очень красивый ужин. Оденься красиво, лучшее платье, каблуки». Это было забавно.

Я подумала: если мы в самые элитные рестораны ходили в трениках и кроссовках, то, если нужно надеть лучшее платье, сделать укладку и макияж, наверное, можно и маслом для кутикулы подмазать ноготочки.

– Многие девушки хотят замуж. Ты хотела?

Медведева: За Ильдара хотела. Вообще не было самоцели, не грезила. Знала, что захочу тогда, когда встречу человека своего.

«Ты правда не ожидала?» Евгения Медведева выходит замуж