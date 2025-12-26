62

Татьяна Тарасова: «Меня просто достали вопросами о Валиевой»

Тарасова: меня просто достали вопросами о Валиевой.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что устала от вопросов о возможном возвращении в спорт Камилы Валиевой. 

«Вы с Камилой Валиевой немножко перегибаете. Ее и так четыре года не было, а тут по всем вопросам: как выйдет на лед, как будет переживать это все… Она знает, как ей это переживать. Хочет вернуться, и когда вернется — мы все будем очень рады.

Я лично буду очень рада. Потому что с возвращением будет виден характер человека и любовь к спорту. Та любовь, которая не проходит никогда, и человек, который обладает такими уникальными данными, всегда хочет свои способности показать всему миру, и, думаю, у нее это получится.

Меня просто достали вопросами о Камиле. Была бы у вас жена или дочка, вы бы ее так же доставали от корней волос? Ну как это?» — сказала Тарасова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
