«Делимся результатами нашей работы за неделю». Костылева восстановила тройной аксель

Елена Костылева восстановила тройной аксель.

Фигуристка Елена Костылева восстановила тройной аксель после травмы.

Видео опубликовано в соцсетях академии фигурного катания «Триумф».

«Делимся результатами нашей работы с Еленой Костылевой за неделю. Тройной аксель!

22.12 / 26.12 ✅

В первый же день решили, что длинный заход по кругу на аксель нужно обязательно убирать и прыгать без подготовки. Было непросто, но Лена справилась! Умница 💪⛸️👍», – говорится в сообщении.