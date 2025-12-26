«Делимся результатами нашей работы за неделю». Костылева восстановила тройной аксель
Елена Костылева восстановила тройной аксель.
Фигуристка Елена Костылева восстановила тройной аксель после травмы.
Видео опубликовано в соцсетях академии фигурного катания «Триумф».
«Делимся результатами нашей работы с Еленой Костылевой за неделю. Тройной аксель!
22.12 / 26.12 ✅
В первый же день решили, что длинный заход по кругу на аксель нужно обязательно убирать и прыгать без подготовки. Было непросто, но Лена справилась! Умница 💪⛸️👍», – говорится в сообщении.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Академия фигурного катания «Триумф»
