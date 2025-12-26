21

Роднина о тренерской работе: «Желания вернуться к ней никогда не возникало. В политике я видела перспективы, развитие»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, почему прекратила работать тренером.

«В 2002 году я завершила тренерскую работу и с тех пор желания вернуться к ней никогда не возникало. Просто не вижу смысла тянуть резину. В спорте у меня была такая же позиция. С тех пор не было спортсменов и предложений, ради которых я согласилась бы вернуться. Даже если в тренерстве я выложилась не на полную, в жизни появилась другая сфера, которая стала интереснее.

Я ушла в политику, чем занимаюсь до сих пор. Сейчас веду достаточно программ по линии партии, в Госдуме работаю. Думаю, нашла, чем себя занять. Важно, что я делаю только то, что мне интересно. В политике я видела перспективы, развитие», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
