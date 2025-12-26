6

Буянова о возможном возвращении Валиевой: «Такие выдающиеся люди бесследно не исчезают. Думаю, она не затеряется»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о возможном возвещении Камилы Валиевой в спорт.

– Когда у спортсмена есть желание, и так как она серьезно решила, думаю, такие выдающиеся люди бесследно не исчезают.

– Многие говорят, что уровень чемпионата России сейчас заметно вырос. Не затеряется ли она?

– Посмотрим. Как мы можем сейчас так рассуждать? Думаю, что нет, не затеряется. Есть спортсмены, а есть выдающиеся спортсмены. Она из этой серии. Поэтому она не затеряется.

Сможет ли Камила набрать прежнюю форму к следующим крупным соревнованиям? Поживем – увидим. Надеюсь, мы застанем это время, – сказала Буянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЕлена Буянова (Водорезова)
logoКамила Валиева
женское катание
logoсборная России
