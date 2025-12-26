Мария Елисова: «Наши одиночники очень хорошо общаются между собой, мне нравится их атмосфера. У девочек такого нет»

Фигуристка Елисова: у одиночниц нет такого, чтобы прямо все дружили.

Фигуристка Мария Елисова рассказала, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге поддерживала Марка Кондратюка.

– Из парней за кого болела?

– За Марка Кондратюка. У него не все получилось в короткой программе, и в день произвольной я хотела прийти к нему с плакатом, но у меня не было бумаги, чтобы его нарисовать. Я в него очень верила на протяжении всего турнира. Еще болею за Гришу Федорова.

Да и за всех парней болею на самом деле, мне очень нравится их атмосфера в общении. Наши одиночники все очень хорошо общаются между собой, это очень хорошо! Потому что у девочек такого, чтобы прямо все друг с другом общались, дружили, поддерживали, радовались за чьи-то победы, нет. Но очень хотелось бы.

Я думаю, что это зависит от возраста. Мы обсуждали эту тему с Марком, и он сказал, что это все перерастут. Чем старше становишься, тем меньше внимания обращаешь на такие моменты, – сказала Елисова.