Мария Елисова: «Наши одиночники очень хорошо общаются между собой, мне нравится их атмосфера. У девочек такого нет»
Фигуристка Мария Елисова рассказала, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге поддерживала Марка Кондратюка.
– Из парней за кого болела?
– За Марка Кондратюка. У него не все получилось в короткой программе, и в день произвольной я хотела прийти к нему с плакатом, но у меня не было бумаги, чтобы его нарисовать. Я в него очень верила на протяжении всего турнира. Еще болею за Гришу Федорова.
Да и за всех парней болею на самом деле, мне очень нравится их атмосфера в общении. Наши одиночники все очень хорошо общаются между собой, это очень хорошо! Потому что у девочек такого, чтобы прямо все друг с другом общались, дружили, поддерживали, радовались за чьи-то победы, нет. Но очень хотелось бы.
Я думаю, что это зависит от возраста. Мы обсуждали эту тему с Марком, и он сказал, что это все перерастут. Чем старше становишься, тем меньше внимания обращаешь на такие моменты, – сказала Елисова.