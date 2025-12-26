Мария Елисова: «Стараюсь не фокусироваться на оценках, но руки имеют свойство опускаться. Тренеры говорят, что нужно быть на несколько голов выше»

  • Спортс
Фигуристка Мария Елисова высказалась о судействе на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где она заняла 13-е место.

– Как оцениваешь свой первый чемпионат России и в целом первую половину сезона?

– Свои прокаты я могу оценить на семерочку из десяти. Я рада, что не было никаких грубых ошибок, но надо работать над недокрутами и уровнями на вращениях и дорожках.

– Каково тебе было выступать на чемпионате России?

– Очень радостно, что я сюда попала. Организация тоже была на высшем уровне! Лед мне очень понравился, я сразу же его оценила и поняла, что мне очень подходит. Публика очень поддерживает, это сильно помогает.

– Что можешь сказать по поводу оценок на этом турнире?

– Я стараюсь не фокусироваться на этих оценках, а работать дальше, но руки имеют свойство опускаться. Мне очень понравилось выступление Камиллы Нелюбовой, она очень достойно откатала. Дина Хуснутдинова тоже красотка, я ее поздравляю с хорошим прокатом. Очень болела за этих девочек. А в последней разминке болела за Машу Захарову.

– Как подбадриваешь себя в такой ситуации?

– Я понимаю, что это мой дебютный сезон и все-таки высоких оценок так сразу ждать не стоит, думаю, в следующем году будет получше.

– Кто тебя поддерживает в такой ситуации?

– Меня поддерживают друзья, семья. Они говорят, что я достойна большего.

– А что можно сделать, чтобы спортсменам из немедийных штабов пробиться в топ?

– Наверное, как мне всегда говорят тренеры, нужно быть на несколько голов выше, чтобы не было повода где-то оценки снять или поставить низкие надбавки. Нужно всегда быть лучше, чтобы не было таких ситуаций, – сказала Елисова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
