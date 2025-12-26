Погорилая о Валиевой: «Тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать то же самое. Надеюсь, мы еще полюбуемся Камилой»

Погорилая о Валиевой: тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет.

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.

– Как вы считаете, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень в спорте?

– Как прежде не будет точно, много факторов поменялось. Тренерский штаб, время и так далее. То, что Камила продолжает прекрасно прыгать, это точно. Но тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать сейчас то же самое. Я очень надеюсь, что мы еще полюбуемся Камилой, и желаю ей сил, – сказала Погорилая.