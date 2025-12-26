  • Спортс
Кагановская о чемпионате России: «Больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие»

Танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов назвали самое яркое впечатление на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где они взяли серебро.

– Какое самое яркое впечатление вы увезете с этого чемпионата России, помимо, соответственно, медали?

Некрасов: То, что мы справились с эмоциями. Обе программы сделали чисто. Улучшили результат сезона и теперь знаем, к чему идти дальше и стремиться.

Кагановская: Мне больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие. Морально тяжелее, когда ты катаешься через день, – дольше приходится держать концентрацию, ты не можешь полностью отпустить себя и выплеснуть эмоции. В итоге опустошаешься.

А день короткой был ярким и эмоциональным. По ходу сезона мы чаще ошибались именно в короткой, поэтому, когда получилось показать ее чисто, это было очень классное ощущение.

– Если бы этот чемпионат России был главой книги, как бы вы его назвали?

Кагановская: Предвкушение чуда. Эмоциональный подъем. Вперед – в будущий год. Такие смешанные ощущения. Чемпионат России всегда проходит накануне Нового года, и ты действительно ждешь новогоднего чуда. Это очень волнительный и особенный старт, и ощущение от него такое же – как преддверие праздника.

Некрасов: У меня с фантазией плохо.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoМаксим Некрасов
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoчемпионат России
logoсборная России
