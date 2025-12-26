7

Кагановская о работе с Горшковым: «С Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель»

Кагановская о тренере: с Горшковым я в роли пожара, а он приносит огнетушитель.

Серебряные призеры чемпионата России-2026 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о работе с тренерами Анжеликой Крыловой и Алексеем Горшковым.

– Что в этом сезоне изменилось в вас?

Некрасов: Мы стали более спокойные. Вася говорила о том, что она перенервничала еще за две недели до чемпионата России и уже спокойно сюда приехала. Мне кажется, мы больше на тренировках нервничаем, чем здесь. Но все равно адреналин дает о себе знать, нервишки подшаливают. Бывает такое. Конечно, эмоции есть, но в целом мы стали спокойнее.

Кагановская: Работа была проделана колоссальная, если вспомнить, как все начиналось и как есть сейчас. Не только мы с Максимом, но и вся наша команда провела огромную работу – над взаимоотношениями друг с другом, над системой тренировок и постановок, над общим взаимопониманием.

Мы настолько сильно начали друг друга понимать. Если раньше Анжелика Алексеевна [Крылова] знала меня, Алексей Юрьевич [Горшков] знал Максима, то сейчас я вижу, что Анжелика Алексеевна нашла правильный подход к Максиму, а Алексей Юрьевич – ко мне, но у него быстрее получилось. Сейчас, как бы странно это ни звучало, в плане тренировок Алексей Юрьевич знает меня уже лучше всех. Он единственный человек, который понимает, когда меня нужно подуспокоить и как это правильно сделать.

С Анжеликой Алексеевной мы обе очень эмоциональные, у нас могут случаться моменты на тренировках, когда нам обеим нужно выплеснуть эмоции. Мы два пожара, но уже настолько друг к другу привыкли и друг друга понимаем, что такие моменты стали редкостью. А с Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель. Но на самом деле у нас все хорошо. Обычно рассказывают про то, какая тяжелая была подготовка, как прошли медные трубы, но для нас эта работа была очень приятная и в удовольствие. Мы и вся наша команда кайфовали от того, что делали.

– Максим, вы выглядите более спокойным. Выступаете ли в роли огнетушителя?

Некрасов: Скорее всего, да. Вася очень эмоциональная, я не особо. Хотя только Вася знает, каким эмоциональным я бываю. Просто я не люблю лишний раз показывать свои эмоции. Это не закрытость – с любым человеком могу пообщаться. Я просто спокойный по жизни.

Кагановская: Максим может полностью открыться и довериться только близким людям. Я не могу сказать, что он суперспокойный. Но в моменты, когда мне неспокойно, он умеет становиться спокойным. Может подъехать и сказать, что я злая бука, мне становится смешно, и я остываю. Меня легко вывести на эмоции, но так же легко и успокоить. Главное – знать, как это правильно делать.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
Алексей Горшков
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
logoАнжелика Крылова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дарио Чиризано: «В танцах на льду много разговоров об очереди на пьедестал, о судейских кланах. Ерунда все это! Все зависит от того, как мы выступим»
24 декабря, 20:04
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
24 декабря, 09:52Подкасты
Сихарулидзе о российских танцах на льду: «Нашей задачей было поднять уровень конкуренции, и нам это удается»
23 декабря, 07:01
Главные новости
«Делимся результатами нашей работы за неделю». Костылева восстановила тройной аксель
21 минуту назадВидео
Лазарев исполнил каскад из двух четверных тулупов
32 минуты назадВидео
Роднина о тренерской работе: «Желания вернуться к ней никогда не возникало. В политике я видела перспективы, развитие»
сегодня, 13:22
Буянова о возможном возвращении Валиевой: «Такие выдающиеся люди бесследно не исчезают. Думаю, она не затеряется»
сегодня, 13:13
Мария Елисова: «Наши одиночники очень хорошо общаются между собой, мне нравится их атмосфера. У девочек такого нет»
сегодня, 11:17
Мария Елисова: «Стараюсь не фокусироваться на оценках, но руки имеют свойство опускаться. Тренеры говорят, что нужно быть на несколько голов выше»
сегодня, 11:02
Погорилая о Валиевой: «Тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать то же самое. Надеюсь, мы еще полюбуемся Камилой»
сегодня, 08:19
Кагановская о чемпионате России: «Больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие»
сегодня, 07:40
Алиев выпустил трек «Нити»
сегодня, 07:13
Алена Леонова о Валиевой: «Главное – хорошо подготовиться, чтобы возвращение было красивым»
сегодня, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13