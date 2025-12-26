Кагановская о работе с Горшковым: «С Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель»

Кагановская о тренере: с Горшковым я в роли пожара, а он приносит огнетушитель.

Серебряные призеры чемпионата России-2026 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о работе с тренерами Анжеликой Крыловой и Алексеем Горшковым .

– Что в этом сезоне изменилось в вас?

Некрасов : Мы стали более спокойные. Вася говорила о том, что она перенервничала еще за две недели до чемпионата России и уже спокойно сюда приехала. Мне кажется, мы больше на тренировках нервничаем, чем здесь. Но все равно адреналин дает о себе знать, нервишки подшаливают. Бывает такое. Конечно, эмоции есть, но в целом мы стали спокойнее.

Кагановская : Работа была проделана колоссальная, если вспомнить, как все начиналось и как есть сейчас. Не только мы с Максимом, но и вся наша команда провела огромную работу – над взаимоотношениями друг с другом, над системой тренировок и постановок, над общим взаимопониманием.

Мы настолько сильно начали друг друга понимать. Если раньше Анжелика Алексеевна [Крылова] знала меня, Алексей Юрьевич [Горшков] знал Максима, то сейчас я вижу, что Анжелика Алексеевна нашла правильный подход к Максиму, а Алексей Юрьевич – ко мне, но у него быстрее получилось. Сейчас, как бы странно это ни звучало, в плане тренировок Алексей Юрьевич знает меня уже лучше всех. Он единственный человек, который понимает, когда меня нужно подуспокоить и как это правильно сделать.

С Анжеликой Алексеевной мы обе очень эмоциональные, у нас могут случаться моменты на тренировках, когда нам обеим нужно выплеснуть эмоции. Мы два пожара, но уже настолько друг к другу привыкли и друг друга понимаем, что такие моменты стали редкостью. А с Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель. Но на самом деле у нас все хорошо. Обычно рассказывают про то, какая тяжелая была подготовка, как прошли медные трубы, но для нас эта работа была очень приятная и в удовольствие. Мы и вся наша команда кайфовали от того, что делали.

– Максим, вы выглядите более спокойным. Выступаете ли в роли огнетушителя?

Некрасов : Скорее всего, да. Вася очень эмоциональная, я не особо. Хотя только Вася знает, каким эмоциональным я бываю. Просто я не люблю лишний раз показывать свои эмоции. Это не закрытость – с любым человеком могу пообщаться. Я просто спокойный по жизни.

Кагановская : Максим может полностью открыться и довериться только близким людям. Я не могу сказать, что он суперспокойный. Но в моменты, когда мне неспокойно, он умеет становиться спокойным. Может подъехать и сказать, что я злая бука, мне становится смешно, и я остываю. Меня легко вывести на эмоции, но так же легко и успокоить. Главное – знать, как это правильно делать.