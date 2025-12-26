Алена Леонова о Валиевой: «Главное – хорошо подготовиться, чтобы возвращение было красивым»
Алена Леонова: Валиева вернется на прежний уровень.
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова думает, что фигуристка Камила Валиева сможет вернуться на высокий уровень.
«Я думаю, что, без сомнения, вернется, потому что столько всего, мне кажется, она уже для этого сделала и сколько еще сделает.
Главное, чтобы все элементы, которые она сейчас исполняет, были исполнены на соревнованиях в программе.
Мне кажется, главное сейчас – хорошо подготовиться, чтобы возвращение было действительно красивым», – сказала Леонова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
