Алена Леонова о Валиевой: «Главное – хорошо подготовиться, чтобы возвращение было красивым»

Алена Леонова: Валиева вернется на прежний уровень.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова думает, что фигуристка Камила Валиева сможет вернуться на высокий уровень.

«Я думаю, что, без сомнения, вернется, потому что столько всего, мне кажется, она уже для этого сделала и сколько еще сделает.

Главное, чтобы все элементы, которые она сейчас исполняет, были исполнены на соревнованиях в программе.

Мне кажется, главное сейчас – хорошо подготовиться, чтобы возвращение было действительно красивым», – сказала Леонова.

