Светлана Журова о Валиевой: «Надо понимать, в возвращении заинтересованы только ты, тренер и твои болельщики – соперники этому не обрадуются»

Журова о возвращении Валиевой: надо понимать, что соперники этому не обрадуются.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристке Камиле Валиевой будет непросто вернуться в спорт.

«Все зависит от самой Камилы. Если она психологически будет готова, что какой-то период будет очень непростым, то все будет в порядке. Она пережила тяжелую историю. Теперь же будут ожидания от болельщиков и от самой себя. Непонятно, будут ли они оправданны.

Все-таки время ушло, тяжело восстанавливаться. Я знаю по себе – восстанавливалась после родов почти два года вне спорта. На первых соревнованиях будут скептические взгляды. Соперники эти годы спокойно жили без тебя и радовались победам.

Надо понимать, в возвращении заинтересованы только ты, тренер и твои болельщики – соперники этому не обрадуются. Одно дело, когда всеобщая любовь и восхищение, которое было у Камилы все эти годы, – другое, когда от тебя ждут новых подвигов и потрясающих результатов. Нужно с этим справиться.

Она справилась с предыдущими задачами, но теперь от нее будут ожидать большего, чем она может показать на первых этапах. Надеюсь, она справится», – сказала Журова.

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?