«С возвращением, Ками! Все только начинается». Валиева показала, как болельщики поздравили ее с завершением дисквалификации
Валиева показала, как болельщики поздравили ее с возвращением в спорт.
Фигуристка Камила Валиева показала, как болельщики поздравили ее с завершением дисквалификации.
Валиева опубликовала фото с подарками – букетами цветов и воздушными шарами. «С возвращением, Ками! Все только начинается», – написано на одном из шаров.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года после того, как в ее допинг-пробе был найден триметазидин. Результаты фигуристки на соревнованиях с 25 декабря 2021 года были аннулированы.
Отстранение Валиевой завершилось 25 декабря 2025 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Валиевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости