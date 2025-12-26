  • Спортс
  «С возвращением, Ками! Все только начинается». Валиева показала, как болельщики поздравили ее с завершением дисквалификации
«С возвращением, Ками! Все только начинается». Валиева показала, как болельщики поздравили ее с завершением дисквалификации

Валиева показала, как болельщики поздравили ее с возвращением в спорт.

Фигуристка Камила Валиева показала, как болельщики поздравили ее с завершением дисквалификации.

Валиева опубликовала фото с подарками – букетами цветов и воздушными шарами. «С возвращением, Ками! Все только начинается», – написано на одном из шаров.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года после того, как в ее допинг-пробе был найден триметазидин. Результаты фигуристки на соревнованиях с 25 декабря 2021 года были аннулированы. 

Отстранение Валиевой завершилось 25 декабря 2025 года. 

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Валиевой
