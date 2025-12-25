Мария Бутырская: «Верю, что Валиева будет работать и желать добиться результатов. 19 лет – вообще не возраст, я выиграла чемпионат мира в 26»

Мария Бутырская о возвращении Валиевой в спорт: 19 лет – вообще не возраст.

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская считает, что Камила Валиева сможет восстановить прыжки и добиться высоких результатов после возвращения к соревнованиям.

Дисквалификация Валиевой завершилась 25 декабря.

«Окончание дисквалификации Валиевой – хорошая новость. Верю, что Камила будет возвращаться, работать и желать заново добиться результатов. Девочка одаренная, все в ее руках.

Думаю, у Камилы есть спортивная злость: «У меня все отняли, но я докажу». Доказать, в первую очередь, самой себе и ее поклонникам, которые всегда верили и восхищались Валиевой. Осталось забыть про все — есть только спорт, тренировки.

Я смотрела чемпионат России. Скажу так – все в ее руках. Камиле достаточно легко дается катание, презентация своих программ, харизматичность. И давайте не будем смотреть на возраст. Сужу со своей колокольни – я выиграла чемпионат мира в 26 лет. Поэтому для меня 19 лет – вообще не возраст.

Прыжковая часть? Валиева сильно похудела – это уже показатель, что она готова работать для возвращения к спортивным соревнованиям, а не к шоу. Камила хорошо обучена тройным прыжкам и каскадам, есть техника.

Восстановить прыжки и даже пытаться сделать тройной аксель и четверной тулуп по силам Валиевой. Другие девочки далеко не ушли. Мало кто может повторить то, что раньше делала Камила.

Сейчас уже конец сезона, в финал Гран-при она уже не попадет. Нужно просто поэтапно готовиться к следующему сезону. При должном желании, если следовать рекомендациям тренера, возвращение Валиевой на высокий уровень очень реалистично», – сказала Бутырская.

