Роднина о возвращении Валиевой: «Какое это событие, я вас умоляю? Самое большое событие в этом году – это, конечно, Овечкин»

Роднина о возвращении Валиевой: какое это событие, я вас умоляю.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не считает важным событием возвращение Камилы Валиевой в спорт после отстранения.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин завершилась 25 декабря текущего года.

– Многие говорят, что уровень чемпионата России заметно вырос. Получится ли у Валиевой быть конкурентоспособной после возвращения?

– Разве от того, что я верю или не верю, что-то изменится? Наверное, это от нее в первую очередь зависит, а не от меня. Какой у нее настрой, как она себя ощущает. У нее много причин. Она не только не соревновалась, а стала совершенно других габаритов.

У мужчин действительно уровень прибавился. Насчет женщин – я не знаю. Мне кажется, он практически на том же уровне, что и был. Если даже не ниже. Потому что у нас Трусова делала больше четверных, если вы все фигурное катание считаете по прыжкам.

Если по катанию, у нас теперь нет Туктамышевой, которая как раз была именно потрясающей катальщицей. Поэтому я бы о женском одиночном катании так не сказала, что они сильно выросли и изменились. Про мужчин могу сказать, да. Изменения очевидны.

– Можно ли назвать возвращение Валиевой самым важным событием в фигурном катании в этом году?

– Какое это событие, я вас умоляю?! У нас самое большое событие в этом году – это, конечно, Овечкин.

В фигурном катании, считаю, событие – то, что у нас ребята попадают на Олимпийские игры. Отобрались и очень достойно. Возвращение Валиевой – это возвращение после дисквалификации и лишения всех титулов. Чем тут еще можно апеллировать, что это не так? – сказала Роднина.

