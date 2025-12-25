Татьяна Мишина: «У Валиевой был очень высокий уровень, на него трудно вернуться. Если она будет стабильно прыгать четверные, то создаст конкуренцию всем»

Татьяна Мишина: Валиевой булет сложно восстановить прежний уровень.

Тренер Татьяна Мишина поделилась мнением о перспективах фигуристки Камилы Валиевой после возвращения на турниры.

25 декабря завершилась дисквалификация спортсменки за триметазидин.

«Все зависит от того, как будет кататься Валиева. Очень сложно восстановить тот уровень. Можно вернуть тройные прыжки, иметь интересные программы, хорошую форму. Но стабильно прыгать четверные в программе – трудно. Если это будет, то Валиева создаст конкуренцию всем» – сказала Мишина.

«Сейчас трудно говорить о возвращении. Она выступала в шоу, мы не видели ее тренировки. Да, она демонстрировала прыжки, набрала форму. Но только время покажет, что будет.

У нее был очень высокий уровень программ, на него будет трудно вернуться. У Камилы волевой характер, все покажет время. Увидим ее на старте, сложим впечатление», – приводит слова Мишиной «Спорт-Экспресс» .

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?