  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Мишина: «У Валиевой был очень высокий уровень, на него трудно вернуться. Если она будет стабильно прыгать четверные, то создаст конкуренцию всем»
26

Татьяна Мишина: «У Валиевой был очень высокий уровень, на него трудно вернуться. Если она будет стабильно прыгать четверные, то создаст конкуренцию всем»

Татьяна Мишина: Валиевой булет сложно восстановить прежний уровень.

Тренер Татьяна Мишина поделилась мнением о перспективах фигуристки Камилы Валиевой после возвращения на турниры.

25 декабря завершилась дисквалификация спортсменки за триметазидин. 

«Все зависит от того, как будет кататься Валиева. Очень сложно восстановить тот уровень. Можно вернуть тройные прыжки, иметь интересные программы, хорошую форму. Но стабильно прыгать четверные в программе – трудно. Если это будет, то Валиева создаст конкуренцию всем» – сказала Мишина.

«Сейчас трудно говорить о возвращении. Она выступала в шоу, мы не видели ее тренировки. Да, она демонстрировала прыжки, набрала форму. Но только время покажет, что будет.

У нее был очень высокий уровень программ, на него будет трудно вернуться. У Камилы волевой характер, все покажет время. Увидим ее на старте, сложим впечатление», – приводит слова Мишиной «Спорт-Экспресс»

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoКамила Валиева
женское катание
logoсборная России
Татьяна Мишина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анастасия Волочкова: «Уверена, что Валиева сможет не только вернуться на свой уровень, а еще его приумножить. Буду за нее молиться и болеть»
вчера, 14:35
Депутат Свищев: «Валиеву ждет непростой путь по возвращению. Молодежь уже не та — все подросли»
вчера, 12:12
Татьяна Тарасова: «Четырехлетней дисквалификацией Валиеву хотели убить, но получилось только прибить»
вчера, 12:07
Главные новости
«Делимся результатами нашей работы за неделю». Костылева восстановила тройной аксель
20 минут назадВидео
Лазарев исполнил каскад из двух четверных тулупов
31 минуту назадВидео
Роднина о тренерской работе: «Желания вернуться к ней никогда не возникало. В политике я видела перспективы, развитие»
сегодня, 13:22
Буянова о возможном возвращении Валиевой: «Такие выдающиеся люди бесследно не исчезают. Думаю, она не затеряется»
сегодня, 13:13
Мария Елисова: «Наши одиночники очень хорошо общаются между собой, мне нравится их атмосфера. У девочек такого нет»
сегодня, 11:17
Мария Елисова: «Стараюсь не фокусироваться на оценках, но руки имеют свойство опускаться. Тренеры говорят, что нужно быть на несколько голов выше»
сегодня, 11:02
Погорилая о Валиевой: «Тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать то же самое. Надеюсь, мы еще полюбуемся Камилой»
сегодня, 08:19
Кагановская о чемпионате России: «Больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие»
сегодня, 07:40
Кагановская о работе с Горшковым: «С Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель»
сегодня, 07:27
Алиев выпустил трек «Нити»
сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13