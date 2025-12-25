Шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое должно было состояться в Москве 14 февраля 2026 года, отменено
Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое было запланировано на 14 февраля следующего года, не состоится.
Об этом сообщил официальный телеграм-канал департамента спорта Москвы.
«Вынуждены сообщить, что ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», запланированное на 14 февраля 2026 года на «ЦСКА Арене», отменено. Деньги за купленные билеты автоматически вернутся в полном объеме на карту, с которой была произведена оплата.
Понимаем, как многие ждали этот вечер, и искренне сожалеем о доставленных неудобствах. Мы очень ценим ваш интерес и поддержку проекта», – говорится в сообщении ведомства.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Московский спорт»
