Шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое должно было состояться в Москве 14 февраля 2026 года, отменено

Шоу «Влюбленные в фигурное катание» не состоится в феврале 2026 года.

Ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое было запланировано на 14 февраля следующего года, не состоится.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал департамента спорта Москвы.

«Вынуждены сообщить, что ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», запланированное на 14 февраля 2026 года на «ЦСКА Арене», отменено. Деньги за купленные билеты автоматически вернутся в полном объеме на карту, с которой была произведена оплата.

Понимаем, как многие ждали этот вечер, и искренне сожалеем о доставленных неудобствах. Мы очень ценим ваш интерес и поддержку проекта», – говорится в сообщении ведомства.