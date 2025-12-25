Этери Тутберидзе: «Мозалев не докатывает произвольную программу, не хватает физики. На ЧР он выполнил программу-максимум для себя»

Тутберидзе о Мозалеве: на ЧР он выполнил программу-максимум.

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала шестое место фигуриста Андрея Мозалева на чемпионате России.

– Андрей Мозалев взял малую бронзу после короткой программы и вошел в сборную. Можно ли сказать, что некий кризис у Андрея прошел?

– А что, был кризис?

– Со стороны, возможно, такое впечатление сложилось.

– Ну, Андрей Мозалев как будто бы, я очень надеюсь, становится немножко крепче и морально, и физически. Пока все равно абсолютное ощущение, что не докатывает он произвольную программу. Ему не хватает физики.

Для себя, наверное, он выполнил программу-максимум, потому что пока что с таким контентом рассчитывать на пьедестал – ну, нужно тогда как минимум вращаться как Джейсон Браун.

– Вы, наверное, ответили на вопрос, чем именно Андрей может побеждать, учитывая возросший уровень мужского одиночного в России.

– На самом деле у Андрея есть «праздничный» прыжок – четверной флип. И вот мне хочется, чтобы он сам осознал, что ему нужно над ним работать, чтобы это был уже не «праздничный» прыжок, а вставлять в программу.

Да, это будет физически и психологически еще сложнее. Но мне хочется, чтобы он тоже, как и Бойкова и Козловский, шел на развитие своего контента. Тем более что есть куда двигаться, – сказала Тутберидзе в интервью Okko.