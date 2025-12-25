  • Спортс
  • Тутберидзе об оценках Бойковой и Козловского: «Я бы поспорила с судьями. За такой прекрасный четверной выброс легко можно было бы поставить +4, а не +2»
Тутберидзе: оценки за четверной выброс Бойковой и Козловского могли бы быть выше.

Тренер Этери Тутберидзе считает, что судьи на чемпионате России могли бы поставить более высокие оценки за четверной выброс Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Бойкова и Козловский выиграли чемпионат, опередив Анастасию Мишину и Александра Галлямова на 0,66 балла.

– Если возвращаться к Диме и Саше, что для вас было важнее как для тренера: чистый четверной выброс, чистые прокаты или титул?

– Смотрите, Станислав Морозов так переживал. Конечно, там разница в баллах, четверной и тройной выброс – в один балл. Хотя я поспорила бы здесь с судьями: за такой прекрасный четверной выброс вообще легко можно было бы поставить +4, а не +2.

Это такая средняя оценка. Как будто Саша перед ними выкатила четверной выброс, а они такие говорят: хм, бывало и лучше. И такие: плюс два. Почему не плюс четыре? Можно легко здесь ставить плюс четыре, потому что это все-таки элемент ультра-си, выполненный впервые на таких соревнованиях. 

Я сразу сказала: я считаю, что обязательно надо идти в четверной. Если они выиграют без четверного, они будут сожалеть о том, что его не сделали. Если проиграют с четверным – будут понимать, что сделали все, что могли. Надо идти в четверной, чтобы не было сожаления о том, что, вот, надо было это делать.

Даже если другие элементы, вот как получилось с тулупом – у меня ощущение, что этот лишний адреналин, который поступил ей в мозг от того, что она это сделала, помешал ей справиться с волнением и сделать тулуп. Потому что это тоже опыт, – сказала Тутберидзе в интервью Okko. 

5 главных впечатлений от фигурного ЧР – выбор Крутихиной, которая провела на трибунах 20 часов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
