Тутберидзе о серебре Двоеглазовой на ЧР: «Ожидали и хотели увидеть полноценный контент, чего не произошло. Поэтому немножко нет удовлетворения»

Тутберидзе о серебре Двоеглазовой на ЧР: нет удовлетворения прокатом.

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о выступлении своих подопечных на чемпионате России.

Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова завоевала серебро, Дина Хуснутдинова заняла 6-е место, Дарья Садкова после неудачно исполненной произвольной программы стала 14-й.

– Алиса, Даша, Дина. Как оцените их выступления?

– Дине на самом деле пока надо очень много работать. Я очень надеюсь, что она будет двигаться в этом направлении. Здесь я абсолютно согласна с компонентами. Она как будто и сама ощущала себя «не в той тарелке», что немножко находится среди более сильных и профессиональных спортсменок, чем она сама.

Хотя она с большим потенциалом, и дай бог ей здоровья, чтобы она дальше двигалась. Очень интересно будет наблюдать за ее развитием. Но пока, конечно, она такой вот гость. Она все равно вошла в сборную, хотя могла, если без лишних нервов, конечно, откататься намного сильнее.

Алиса. Мы ожидали, наконец-то хотели увидеть уже полноценный контент, чего не произошло. Поэтому немножко по ней нет удовлетворения по прокату. Программу-минимум для себя она выполнила.

– А перформанс Даши?

– Перформанс Даши... Я вообще не ругаю, потому что это их спортивная карьера, это их судьба. Но пытаюсь им объяснить, что все приходит с тренировок. Вот было первое падение, которое выбило ее абсолютно – может быть, с дыхания, может быть, из какого-то психологического равновесия.

Если мы берем тренировку, то сто процентов Даша бы остановилась, восстановилась бы, постояла, подумала и минут через 10 прекрасно бы перекатала. Нет такой возможности на соревнованиях. Я все время им об этом говорю: что любое включение музыки – это как модель соревнований.

Сделай для себя модель. Вот ты упала сильно, а дальше встань и откатайся в десять раз лучше, чем ты бы, допустим, откаталась. Конечно, это тяжело, но это нужно тренировать. И вот здесь она была не готова. Она выключилась и не была готова включаться. И я как раз сегодня беседовала с девочками, пытаясь объяснить, что все приходит с тренировок. Не надо ждать чуда, – сказала Тутберидзе в интервью Okko.

