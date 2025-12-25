Тутберидзе о Петросян: «Кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет никакого смысла. Нет рейтинга – спокойно можно ставить низкие компоненты»

Тутберидзе об Аделии Петросян: без ультра-си выступать на Олимпиаде нет смысла.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о подготовке Аделии Петросян к чемпионату России и о том, какой контент фигуристка планирует исполнять на Олимпиаде.

– Возвращаясь к чемпионату России. Чья подготовка далась тяжелее всего?

– Ну, конечно, большая эмоциональная нагрузка на Аделии Петросян. Мы исходим от травмы, которая была, когда вообще казалось, что мы не сможем кататься. Потом вроде нам разрешили кататься, но в какой-то момент не оказалось стабильных тройных. И все это уже в какой-то панике.

Дальше нам нужно срочно восстанавливать ультра-си. В общем-то, у нас аксель – вообще такой, я бы сказала, «посещающий» прыжок. Он нас то посещает, то нет. На чемпионате России в короткой программе он нас посетил, а в произвольной – посетил, но отобрал все оставшиеся силы на тулупы.

В общем, пока, скажу честно, мы задумываемся над каким-то финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно. Но кататься без ультра-си на Олимпиаде совершенно не имеет никакого смысла.

Потому что мы будем начинать с первой разминки, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться, и абсолютно спокойно можно нам ставить низкие компоненты. Компоненты ставятся все равно относительно разминок, рейтинга. Дальше уже можно, что бы ты ни сделал... Нет таких прыжков, которые перекрыли бы разницу, которая будет между лидерами и нами.

– Могу спросить про компоновку программы?

– Нет, мы пока не знаем. Если аксель так и останется «посещающим» прыжком, наверное, мы сфокусируемся на тулупах. Не знаю. Конечно, относительно себя самой она довольно быстро сейчас набирает. Но, тем не менее, уверенности, чтобы пойти и сделать это в программах в тот момент, когда нужно – этого нет. Наверное, это основной фактор.

– Тройной аксель все-таки удался. Что с четверным тулупом, почему не получается? Проблемы в голове исключительно?

– Да нет никакой там головы. Вообще ультра-си – они не могут быть стопроцентными просто по сути. Потому что это сочетание правильной скорости, толчка, крутки. Здесь слишком много факторов играет.

И зрителей здесь не обмануть: когда спортсмены катаются с ультра-си, это всегда зрителю интереснее. Потому что нет ничего обещанного, и всем интересно, это драйв: сделает спортсмен или нет? И реакция у зрителя соответствующая.

Кстати, хочу сказать, что меня Питер, чемпионат России в Петербурге немножко удивил, потому что зритель был настолько включен в процесс, настолько реагировал на все элементы, так поддерживал. Я, наверное, первый раз такого зрителя встретила. Это было здорово, – сказала Тутберидзе в интервью Okko.

