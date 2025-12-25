Тутберидзе о Бойковой и Козловском: «Эта пара с нашей командой в одной религии – развиваться, не стоять на месте. Даже если порой это вредит результатам»

Тутберидзе о Бойковой и Козловском: они хотят развиваться, не стоять на месте.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о победе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в парном катании на чемпионате России.

– Из Петербурга ваша команда увезла три медали. Какая далась тяжелее всего?

– Я бы не обесценивала ни одну из медалей. Наверное, скажу: проще – даже не легче, а проще – далась медаль Алисе Двоеглазовой. Плюс-минус мы вообще ожидали от нее большего контента, чем она показала. И, в принципе, она и должна была бороться за пьедестал.

Сложнее и более долгожданная, конечно, медаль Бойковой и Козловского. Потому что они так долго шли, для них это так важно, это какое-то их собственное соперничество, что, кстати, хорошо для российского фигурного катания. Две пары друг друга подстегивают, и это двигает их вперед. Они могли бы давно уже заскучать без международных соревнований, но вот это желание побеждать, бороться друг с другом, что они, в принципе, и делают – оно украшает и турниры, и сезоны.

Бойкова и Козловский в этом сезоне ввели четверной выброс, потому что понимают, что это где-то им поможет в борьбе именно за первое место. Им важно победить эту пару – Мишину и Галлямова. Конечно, это красивая дуэль и красивые эмоции. Для одной пары – долгожданные. Для другой пары – где-то задуматься и пересмотреть рабочий процесс.

Ну, они тоже молодцы, они выходили из травмы. Все выходят из травмы, нельзя обесценивать чей-то труд. Это какое-то перманентное состояние уже взрослых спортсменов – находиться в травмах. Здесь кто как с этим борется, кто как с этим живет.

– Это первое золото в парах для вашей команды. Когда вы соглашались взять себе в команду Сашу и Диму, это была ваша цель – вот это золото?

– Вообще не какая-то там цель – золото чемпионата России. Мы брали эту пару уже с серебром на Олимпиаде Жени Тарасовой и Вовы Морозова, которое тоже далось нелегко, и очень был у них сложный сезон, непредсказуемый. Поэтому серебро Олимпиады немножко ценнее, чем золото чемпионата России.

Такой не было задачи. Была задача – сделать пару интереснее. Я уже когда-то очень давно на какой-то передаче сказала: есть ощущение, что парное катание как будто остановилось в развитии.

Я много читаю комментариев, где меня осуждают: вот она пришла, хочет что-то там двигать. Да ничего я не хочу двигать. Просто давайте посмотрим: Сихарулидзе – Бережная, Тотьмянина – Маринин, это олимпийские чемпионы сколько лет назад – восемь, двенадцать? Они соревновались с таким же контентом. Дмитриев – Мишкутенок – очень много было находок, даже, наверное, более интересные программы. И ничего дальше не произошло.

Наши одиночники уже прыгают четверные, а почему это не приходит туда? Почему до сих пор [пары] катаются с сальховами, тулупами и тем же абсолютно контентом? Ну и программы. Почему нельзя сделать более насыщенные программы – не когда два одиночника встали вместе, выучили какие-то поддержки и поехали, а когда это все-таки программы, наполненные смыслом? Вот об этом я и говорила.

Конечно, взрослых спортсменов заставить прыгать флипы, лутцы и 3-3, я бы сказала, уже нереально и не нужно. В этом направлении мы работаем с юниорами, я надеюсь удержать эту планку.

А здесь было именно движение – выучить четверной выброс. И дальше, вот мы сегодня уже заговорили – хотелось бы, они уже делали четверной подкрут, но это не было оценено судьями, и они как будто бы решили, что нет смысла. Я все-таки считаю, что есть смысл. Двигаться еще чуть дальше.

Мне эта пара импонирует, потому что они с нами, с нашей командой Team Tutberidze, как бы в одной религии – развиваться. Развиваться, не стоять на одном месте: вот мы это выучили, и так мы поедем до конца спортивной карьеры. Развиваться. Даже если порой это вредит результатам, – сказала Тутберидзе в интервью Okko.

