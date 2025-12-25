  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анастасия Волочкова: «Уверена, что Валиева сможет не только вернуться на свой уровень, а еще его приумножить. Буду за нее молиться и болеть»
Анастасия Волочкова: «Уверена, что Валиева сможет не только вернуться на свой уровень, а еще его приумножить. Буду за нее молиться и болеть»

Волочкова: уверена, Валиева сможет вернуться на прежний уровень и улучшить его.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова считает, что фигуристка Камила Валиева покажет высокий уровень на соревнованиях.

25 декабря завершилась дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. 

«Уверена, что Камила Валиева сможет не только на свой уровень вернуться, а еще его приумножить. Потому что все испытания, которые даются сильным людям, особенно таким как Камила (уж сколько она выдержала и выстояла!), делают их сильнее.

И она не потеряла свою форму. Я искренне за нее рада, всегда ею восхищалась, восхищаюсь ее мужеством в столь раннем возрасте, поэтому я желаю ей искренне удачи, побед, успехов. Всегда буду за нее молиться и болеть», – сказала Волочкова.

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
женское катание
logoКамила Валиева
logoАнастасия Волочкова
logoсборная России
