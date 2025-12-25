  • Спортс
  • Тарасова о словах Плющенко про судейство: «Не согласна с его мнением. Женя сейчас у нас тренер, и пусть занимается тренерскими делами»
Тарасова о словах Плющенко про судейство: «Не согласна с его мнением. Женя сейчас у нас тренер, и пусть занимается тренерскими делами»

Тарасова призвала Плющенко заниматься тренерской работой.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласна с мнением Евгения Плющенко по поводу судейства на чемпионате России по фигурному катанию.

Ранее двукратный олимпийский чемпион заявил, что оценки Аделии Петросян и Петру Гуменнику «нужно было ставить как-то приземленнее, чтобы не было неприятных сюрпризов на Олимпиаде».

«Я не согласна с его мнением. Я думаю, что Женя (Плющенко) сейчас у нас тренер, и пусть он занимается тренерскими делами. Чтобы у него все шло хорошо, и чтобы он тренировал хорошо. Мне кажется, что это серьезный путь, на котором можно себя проявить.

А если Женя хочет судить, то он может идти в судейскую коллегию. Судить и ставить те оценки, которые он считает нужным. Но не работать при этом тренером. Я у нас в «Стране Советов» не понимаю эти советы», – сказала Тарасова. 

В катании Петросян обесценили все, кроме ультра-си. Это ведет к поражению на Олимпиаде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
