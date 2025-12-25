Плющенко о переходе Жилиной: «Родители приняли решение, они общаются по этому вопросу со всеми заинтересованными лицами»

Плющенко: родители Жилиной приняли решение о переходе в Азербайджан.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что решение о переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана принимали ее родители.

— Вопрос со сменой спортивного гражданства Вероникой Жилиной закрыт?



— Этим вопросом занимаются родители фигуристки. Это не наше с Яной Рудковской решение. Приходилось читать и даже слышать от некоторых коллег, что Плющенко торгует своими спортсменами.

Да, мама Вероники работает тренером в нашей академии. У девочки и папа есть. Родители приняли решение, они общаются по этому вопросу со всеми заинтересованными лицами. Мы с Яной Александровной в ситуацию не вмешиваемся.

В академии мы готовы принять любого спортсмена независимо от того, какую страну он представляет. А Жилина тренируется у нас с детства. Сейчас у нее непростая ситуация: пубертат, было много травм с тяжелым восстановлением. Два года она не катается. Не потому что не хочет – просто не может, – сказал Плющенко.