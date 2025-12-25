  • Спортс
Евгения Медведева: «Петросян с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Либо катаешь с четверными, либо не рассчитываешь на медали»

Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Роман Нагучев в шоу «Каток» обсудили технический контент программ Аделии Петросян.

Медведева: Мы же все понимаем, что Олимпиада для нее будет первым международным стартом такой величины. Там есть свои фавориты: трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото, которая идет на главную медаль, действующая чемпионка мира Алиса Лью. Появляется Аделия с таким же контентом – у девочек будут выше оценки.

Они с тренерским штабом идут ва-банк, потому что другого варианта нет. Ты либо катаешь с четверными полный набор – и варианта просто нет не поставить тебе оценки, либо ты катаешься и не рассчитываешь на медали. 

Скопцова: На мой взгляд, Аделия очень хороша готова, это было видно по короткой программе. Скорость вращений – на олимпийском отборе не было таких вращений, не было такой дорожки, прекрасный тройной аксель. 

Нагучев: А кто круче готов к Олимпиаде, Петя или Аделя?

Медведева: Петя. 

Скопцова: Ментально лучше готов Петя. Но физически относительно остального мира по контенту Аделия сильнее. Если она исполнит контент, который заявила на чемпионате России, на Олимпиаде у нее не будет конкуренток. Если Петя исполнит свой заявленный контент, лучше Малинина все равно не будет. 

Медведева: От Пети Гуменника золота Олимпиады никто и не ждет. А от Аделии ждут.

Ягудин: Да, к ученицам Этери Тутберидзе настолько все привыкли, ее ученицы 11-й чемпионат России взяли. И постоянно брали Олимпиады. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Каток
