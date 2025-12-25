Депутат Свищев: «Валиеву ждет непростой путь по возвращению. Молодежь уже не та — все подросли»

Свищев: Валиеву ждет непростой путь по возвращению, молодежь подросла.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что Камиле Валиевой будет сложно вернуться в спорт после дисквалификации.

«Мое мнение, что Камилу ждет непростой путь по возвращению. Молодежь уже не та — все подросли. Ситуации бывают разные. Если она проявит свои лидерские качества и наберет хорошую физическую форму, все может получиться.

Бывает, когда спортсмены возвращаются в большой спорт — все хорошо и они в элите. А бывает, когда такие возвращения заканчиваются ничем.

Верим, что у Камилы все получится, будем желать успехов. Однако это сложно. Фигурное катание — тяжелый вид спорта. Тем интереснее будет ее возвращение», — сказал Свищев.

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?