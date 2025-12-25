Татьяна Тарасова: «Четырехлетней дисквалификацией Валиеву хотели убить, но получилось только прибить»

Тарасова: Валиевой нам не хватает, я ее очень люблю. Она большой талант.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об окончании дисквалификации Камилы Валиевой.

«Валиева молодец! Если хочет вернуться на соревнования, мое уважение. Желаем ей восстановиться.

Четырехлетней дисквалификацией Камилу хотели убить, но получилось только прибить.

Мне кажется, что у Валиевой все хорошо. Видела ее на шоу у Татьяны Навки, она прекрасно выглядит.

Прекрасно, что Валиева решила продолжить свою карьеру и работает сейчас над этим. Нам ее не хватает, я ее очень люблю. Она большой и настоящий талант», — сказала Тарасова.

